مسؤولون مصريون: مقتل عنصري أمن إثر انفجار قنبلة في سيناء

قال مسؤولون مصريون إن قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت اثنين من أفراد قوات الأمن السبت في محافظة شمال سيناء المضطربة.



وأصاب الانفجار عربتهم المدرعة في رفح، وهي بلدة على الحدود مع قطاع غزة. وأصيب اثنان آخران من أفراد قوات الأمن.



تحدث المسؤولون لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين التحدث إلى صحفيين.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.



وتحارب مصر لسنوات في شمال سيناء جماعة تابعة لتنظيم داعش.



والأسبوع الماضي، قال الجيش المصري إن 83 مسلحا في الأقل قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية في شمال ووسط سيناء.



تقيد السلطات بشدة الوصول إلى شمال سيناء، ما يجعل من الصعب التحقق من الادعاءات المتعلقة بالقتال.



نفذ داعش عددا من الهجمات على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن والأقلية المسيحية في مصر.