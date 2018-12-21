قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني الذي تديره حماس، إن فلسطينيا قتل وتوفي اثنان آخران إثر إصابتهما برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاج في قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل، الجمعة.

وقالت الجيش الإسرائيلي إن "نحو 8000 فلسطيني تظاهروا في أماكن عدة بعيدا عن السياج الفاصل مع إسرائيل، واستخدموا الإطارات المشتعلة، وأطلق أحدهم عبوة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من دون أن تصل إليها".

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: "ردت القوات بوسائل مواجهة أعمال الشغب وأطلقت النار وفقا لقواعد العمل المتبعة".

المصدر: رويترز