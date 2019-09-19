مسؤولون: مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في انفجار بسيناء

قال مسؤولون مصريون إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت سيارة مصفحة أسفرت عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن في محافظة شمال سيناء وجرح اثنين آخرين.



وأشار المسؤولون، حسب وكالة أسوشيتيد برس إلى أن القنبلة جرى تفجيرها عن بعد اليوم الخميس حيث كانت السيارة في دورية بمدينة الشيخ زويد.



تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث إلى وسائل الإعلام.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.



وتحارب مصر منذ سنوات طويلة التمرد الدائر في شمال سيناء والذي تقوده جماعة تابعة لتنظيم داعش.

وتزايدت حدة القتال عام 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر تظاهرات حاشدة ضد حكمه.