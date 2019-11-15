مسؤولون: مقتل شخص وإصابة 40 آخرين خلال تظاهرات العراق

قال مسؤولون طبيون وأمنيون في العراق إن أحد المحتجين قُتل وأصيب أكثر من 40 آخرين في تجدد للاشتباكات ليلا وسط بغداد.

دعا المتظاهرون إلى تنظيم احتجاجات كبيرة الجمعة مع استمرار السلطات العراقية في قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكر مسؤولون أن الاشتباكات وقعت في منطقة خيلاني، بالقرب من مركز حركة الاحتجاج في ساحة التحرير، بعد ساعات من احتفال المتظاهرين بفوز العراق على إيران 2-1 في تصفيات كأس العالم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن في بغداد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الحشد.

وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قال الخميس إن تحقيقا أكد أن عبوات الغاز المسيل للدموع المسؤولة عن مقتل المحتجين لم تشتريها الحكومة.

ويتظاهر العراقيون منذ الأول من أكتوبر ضد الفساد والطبقة الحاكمة في البلاد.

وقتل أكثر من 320 شخص في الاحتجاجات في عدة مدن عراقية، وقالت منظمات حقوقية إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.