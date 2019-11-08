مسؤولون: ملثمون يقتلون المتظاهرين جنوب العراق

هاجم رجال ملثمون متظاهرين مناهضين للحكومة في مدينة البصرة بجنوب العراق خلال الليل، ما أسفر عن مقتل خمسة وجرح العشرات، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي ومسؤولون طبيون عراقيون الجمعة.

ووقع إطلاق النار في البصرة حوالي منتصف ليل الخميس وأصاب حوالي 120 شخصا، وفقا لمسؤولين طبيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وخرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع منذ الشهر الماضي في العاصمة ومدن الجنوب الذي تقطنه غالبية شيعية للمطالبة بتغيير سياسي كاسح.

وفي بغداد أفاد التلفزيون الحكومي العراقي الجمعة بأن خبراء متفجرات فجروا قنبلة تحت جسر كان يشهد احتجاجات يومية ضد الحكومة في العاصمة.

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل أخرى عن تفجير الجمعة الذي وقع تحت جسر السنك فوق نهر دجلة الذي يمر عبر بغداد.

والجمعة أيضا، قال المتظاهر أمير الشامي إن قوات الأمن أزالت خيام اعتصام احتجاجي في مدينة كربلاء المقدسة.

وقتل أكثر من 250 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات في الأول من أكتوبر.

ويشتكي المتظاهرون من انتشار الفساد ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المنتظم على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.