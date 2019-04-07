قال مسؤولون أميركيون الأحد إن من المتوقع أن تصنف واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة قوة عسكرية تابعة لدولة أخرى على قائمتها للمنظمات الإرهابية، حسب ما نقلت وكالتا رويترز وأسوشييتدبرس.

وتوقع مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية القرار الاثنين.

وتدور تكهنات بشأن هذه الخطوة منذ سنوات، ويحذر منتقدون من أنها قد تعرض مسؤولين في الجيش والمخابرات الأميركية لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

وأوضحت أسوشييتد برس أن إعلان الإدارة الأميركية سيكون مصحوبا بعقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة على الحرس الثوري.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد. ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير هائل في النظام السياسي.

ونقلت وكالة أنباء فارس في وقت لاحق الأحد عن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قوله إن الجيش الأميركي لن ينعم بالهدوء في غرب آسيا بعد الآن إذا صنفت الولايات المتحدة قواته منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية عن غالبية النواب الإيرانيين قولهم إن طهران سترد بالمثل إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية.