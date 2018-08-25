مسؤولون يمنيون: مقتل قيادي كبير في القاعدة

قتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة باشتباكات في محافظة مأرب وسط اليمن، حسبما أفاد به السبت مسؤولون يمنيون وشيوخ قبائل.

وقال المسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس" إن القيادي في التنظيم المتشدد ويدعى غالب الزيدي قتل قبل أسبوع عندما كان يقاتل الحوثيين إلى جانب قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وتحدث المسؤولون وشيوخ القبائل شريطة التكتم على هوياتهم كونهم غير مخولين الحديث إلى وسائل الإعلام، ولم يكشفوا عن مزيد من التفاصيل.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

فيما يواجه تنظيم القاعدة في اليمن حملة غارات تنفذها طائرات أميركية من دون طيار، وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع الأكثر خطرا بين شبكات القاعدة.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في آذار/مارس 2015 الذي تسبب بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.