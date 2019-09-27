مسؤولون: 52% زيادة في الإصابات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

ارتفع عدد حالات الوفيات المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 13 مع الإعلان الخميس عن حالة وفاة جديدة في ولاية أوريغون، تعتبر الثانية في الولاية بعد الإعلان عن أول حالة في الثالث من سبتمبر الماضي.

وقال مسؤولو الصحة في أوريغون إن الحالة الجديدة هي لشخص أدخل المستشفى مصابا بمشكلات في الجهاز التنفسي، بعد استخدام سجائر إلكترونية تحتوي على الماريوانا.

ودعا مسؤول الصحة في أوريغون دين سيدلنغر الناس إلى الإقلاع عن استخدام السجائر الإلكترونية "على الفور" بمختلف أنواعها.

وتم تسجيل حالات وفيات مرتبطة بالسجائر الإلكترونية حتى الآن في كاليفورنيا وكانساس وأوريغون وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وإنديانا ومينيسوتا ومسيسيبي وميزوري.

وقالت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في بيان الخميس إن عدد الإصابات ارتفع إلى 805 حالات في 46 ولاية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا في الإصابات إذ أن العدد كان 530 حالة الأسبوع الماضي ليرتفع 270 حالة هذا الأسبوع، أي بمعدل 52 في المئة.

وأوضحت الوكالة التابعة لوزراة الصحة أن ثلاثة أرباع الحالات المصابة هي لذكور، و38 في المئة هي لأشخاص أعمارهم أقل من 21 عاما.