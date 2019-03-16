مسؤول أميركي: إيران قد تنفذ هجمات في أوروبا

حذر مسؤول أميركي رفيع من خطر تعرض بريطانيا ودول أوروبية أخرى لهجمات إرهابية تنفذها إيران.

وقال منسق مكافحة الإرهاب الأميركي ناثان سالس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إن "إيران نفذت مجموعة كبيرة من مؤامرات الاغتيال في أوروبا في السنوات الأخيرة ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى".

وأشاد سالس بحكومة المملكة المتحدة لتصنيفها مؤخرا حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، منظمة إرهابية، وحث دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على مواكبة هذه الخطوة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن طرد السفراء الإيرانيين من الدول الأوروبية في أوائل التسعينيات بعد هجوم بالقنابل، يمكن أن يكون إجراء "مفيدا" للتعامل مع تهديدات إيران خلال هذه الفترة.

وأضاف "إذا لم تكن هناك تكاليف، فإن إيران ستستمر في ذلك، لذلك يتعين علينا فرض هذه التكاليف حتى نتمكن من ردع أعمال الإرهاب في المستقبل".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن الدول الأوروبية أحبطت خلال عام 2018 لوحده ثلاث مؤامرات إيرانية، داعيا دول العالم إلى "الوقوف معا لفرض عقوبات على نظام إيران حتى يغير سلوكه التخريبي".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 قالت السلطات الفرنسية إنها أحبطت مخططا إيرانيا لاعتداء قرب باريس كان يستهدف في حزيران/يونيو الماضي تجمعا لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

واعتقلت السلطات الألمانية أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في تموز/يوليو على خلفية ضلوعه في مؤامرة مفترضة لتفجير تجمع للمعارضين الإيرانيين في باريس.