مسؤول أميركي: الأزمة الخليجية صرفت الأنظار عن إيران

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن "الأزمة الخليجية صرفت الأنظار عن المشاكل مع إيران".

وأشار المسؤول الأميركي في تصريحات صحفية من نيويورك، الثلاثاء، إلى جهود أميركية لرأب الصدع بين قطر والدول الخليجية الأخرى: "لقد عملنا ونواصل العمل لمحاولة الجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقد ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن في نيويورك الثلاثاء التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعما إذا كانت هناك احتمالات لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، قال شينكر في مؤتمر صحفي إن ترامب "مستعد" للحديث مع أي طرف، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، يعقد المسؤولون الأميركيون لقاءات مع نظرائهم في كوريا الشمالية.

وأكد أن الولايات المتحدة ترحب بلقاء بين ترامب وروحاني، لكن من دون أن يضع الإيرانيون شروطا لعقد هذا اللقاء.

وأكد مساعد الوزير استمرار حملة الضغط على إيران، مضيفا: "نريد إحضارهم إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق حول أسلحة إيران النووية وصواريخها الباليستية وتغيير سلوكها الخبيث المزعزع للاستقرار".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس خلال المؤتمر، ردا على سؤال بشأن الهجمات الأخيرة ضد منشآت نفطية سعودية، إن إيران نفذت عشرات الهجمات منذ مايو الماضي، وتظن أن تهديداتها تضعها "في مكان أفضل لكن الأمور سارت ضدها وانكشف خداعها للعالم".

وأضافت أورتاغوس أن كل من يتابع "إرشادات اللعب" الإيرانية يعلم "بأنهم يهاجمون ويستفزون"، وأشارت إلى أن وسائل الإعلام وثقت "40 هجوما منذ مايو، لكننا نعلم بوجود ضعف ذلك، بعضها من هجمات باءت بالفشل".

وعن محاولات قوى لاستصدار قانون لإخراج القوات الأميركية من العراق، أكد شنكر على أن الحكومة العراقية تقاوم هذه المحاولات، مضيفا: "نحن قوة استقرار في العراق، ونقدم الكثير من الدعم للحكومة العراقية، ومن دون دعمنا، سيسيطر داعش على مساحات شاسعة من الأراضي".

وأعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة منخرطة في حوار مع الحوثيين من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن، مشيرا إلى أن هذا الحوار مستمر منذ فترة وسوف يستمر على مستويات أعلى.

