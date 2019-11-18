مسؤول أميركي: شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرضها لعقوبات

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الاثنين، إن شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرضها لخطر العقوبات الأميركية، ويهدد حصولها على المعدات الأميركية مستقبلا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية العسكرية رينيه كلارك كوبر في معرض دبي الجوي، أن مصر تعي هذه المخاطر، وفقا لما نقلته رويترز.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت مصر من احتمال فرض عقوبات عليها في حال قررت الأخيرة المضي قدما في صفقة شراء طائرات حربية روسية، وفقا لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة أن التحذير الأميركي جاء في رسالة، الأربعاء، من وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، حثا فيها وزير الدفاع المصري على إلغاء صفقة لشراء مقاتلات سو-35 الروسية.

وأشارت الرسالة، بحسب الصحيفة، إلى أن مصر تخاطر بالتعرض لعقوبات بموجب قانون أميركي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية.

كما حذرت الرسالة المسؤولين المصريين من أن صفقات الأسلحة الكبرى مع روسيا ستعقد حصول مصر على المساعدات الأمنية من واشنطن أو حتى توقيع صفقات سلاح معها.

وكانت مصر، في إطار سعيها لتعزيز تحالفها العسكري مع روسيا، وقعت على اتفاق بقيمة ملياري دولار للحصول على أكثر من 20 من مقاتلات سو 35.