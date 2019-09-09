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الشرق الأوسط

مسؤول أميركي: الخطاب العنتري لحزب الله يتطابق مع سمعته بأنه منظمة إرهابية

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية الاطلاع على التقارير التي تحدثت عن إسقاط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية

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أكد مسؤول في الخارجية الأميركية، الاثنين، أن الوزارة اطلعت على التقارير التي تحدثت عن إسقاط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية، لكنها "تترك الأمر للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية للتعليق".

وتابع المسؤول الأميركي في حديث لقناة "الحرة" قوله إن "الخطاب العنتري لحزب الله وعملياته العدائية خلال الأسابيع القليلة الماضية تتطابق مع سمعته العالمية بأنه منظمة إرهابية".

وأضاف المسؤول ذاته بأن حزب الله عليه أن "يمتنع عن السلوك التهديدي وتأجيج الصراعات على حساب سلام الشعب اللبناني وأمنه".

وزعم حزب الله اللبناني في بيان له الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية إثر استهدافه آلية عسكرية تابعة لها.

/**/ /**/ /**/ صورة لموقع سقوط القذيفة التي أطلقها حزب الله من لبنان باتجاه بلدة أفيفيم الإسرائيلية - 1 سبتمبر 2019
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