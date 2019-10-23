مسؤول أميركي: فرار 100 عنصر من داعش في سوريا

قال مسؤول أميركي بارز الأربعاء إن أكثر من 100 من أسرى تنظيم داعش فروا في سوريا عقب الفوضى التي تسبب بها الهجوم التركي في شمال البلاد.

وأكد مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا جيمس جفري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ردا على سؤال حول الأسرى "نستطيع أن نقول إن العدد الآن يزيد على 100. لا نعرف أين هم".

وأتت تصريحات جيفري خلال جلسة استماع للجنة نيابية تمحورت حول تأثير الانسحاب الأميركي و"خيانتنا للحلفاء الأكراد" على العلاقات الخارجية الأميركية.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة، يتوزعون على سبعة سجون مكتظة في عدة مدن وبلدات، بعضها عبارة عن أبنية غير مجهزة تخضع لحراسة مشددة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في 11 أكتوبر فرار خمسة معتقلين من تنظيم داعش من سجن "نفكور" بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وذكرت السلطات الكردية بعدها بخمسة أيام أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في مخيم عين عيسى فروا بسبب القصف التركي.