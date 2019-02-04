مسؤول أميركي كبير: نحترم السيادة العراقية

واشنطن/الحرة

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه أن علاقة الولايات المتحدة مع العراق ترتكز على اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين منذ 10سنوات والذي يشدد على احترام سيادة البلدين.

تصريحات المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن اسمه، جاءت تعليقا على ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في العراق لمراقبة إيران.

وقال المسؤول الأميركي إن قواتنا في العراق تريد التأكد من هزيمة داعش، مشرا إلى أن قوات التحالف الدولي ومن بينها القوات الأميركية تدعم القوات العراقية وهي موجودة هناك بناء على دعوة العراق.

وشدد على أن ضمان الهزيمة الدائمة لداعش يتطلب التركيز على استقرار العراق والاستقرار الإقليمي ولا يمكن غض النظر عن نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة.

وأضاف نتوقع أن تحترم إيران بشكل كامل سيادة العراق والدول الأخرى في المنطقة، وتوقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار وأن تمتنع عن الأعمال التي ساهمت في ظهور داعش.