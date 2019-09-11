مسؤول أميركي: لا تغيير في سياستنا تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية

ذكر مسؤول أميركي الثلاثاء أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تزال ثابتة دون تغيير، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي ضم غور الأردن من الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال المسؤول بإدارة الرئيس دونالد ترامب عندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض يدعم خطة نتنياهو "لا تغير في السياسة الأميركية في هذا التوقيت".

وأضاف "سنصدر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية وسنعمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما من أجل جلب الأمن والفرص والاستقرار المنشود إلى المنطقة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت إذا ما أعيد انتخابه.

وأضاف نتانياهو في مؤتمر لحزبه عقد في تل أبيب أن "الجيش الإسرائيلي ملزم بالتواجد في كل مناطق غور الأردن".

ودانت السعودية والأردن نية إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية، واعتبرت الرياض أن هذا الإجراء يعد "باطلا جملة وتفصيلا" داعية إلى عقد اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي للتصدي لتلك التصريحات.