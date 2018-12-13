مسؤول: لا مؤشرات على هجوم تركي بشمال سوريا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ "الحرة"، إن لا مؤشرات آنية على أن عملا عسكريا تركيا سيحصل قريبا في شمال شرق سوريا.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لم تر أي معطيات وأدلة على أن الجيش التركي مستعد للتوغل داخل الأراضي السورية قريبا أو في الأيام الثلاثين المقبلة، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها قوات أميركية الى جانب "قوات سوريا الديمقراطية - قسد".

يذكر أن الولايات المتحدة تدعم "قسد"، التي تعتبر خليطا من مجموعات سورية مقاتلة تضم عربا وأكرادا.

وكان الرئيس التركي قد قال سابقا إن أنقرة ستبدأ عملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا "في غضون أيام".