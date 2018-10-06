مسؤول أميركي: ندرس إعفاءات للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني

قال مسؤول في الحكومة الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن الإدارة الأميركية "في خضم عملية داخلية" لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي إن الإدارة ستدرس منح إعفاءات وإن بعض مشتري النفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت" لوقف تعاملهم مع إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الخميس إن هدف الإدارة هو "عدم منح إعفاءات، وتراجع صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى صفر". وأضاف أن الإدارة لن تحقق ذلك بالضرورة.

وقال المسؤول إن الإدارة "مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة".

وانسحبت الإدارة الأميركية من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في أيار/مايو وستعيد فرض عقوبات على مستهلكي النفط الخام الإيراني في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتهدف هذه العقوبات إجبار طهران على وقف تدخلها في سورية والعراق وإنهاء برنامجها للصواريخ الباليستية.