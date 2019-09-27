مسؤول أميركي: ندعم حق التظاهر السلمي في مصر

طالب مسؤول أميركي كبير السلطات المصرية الجمعة بأن تجيز "التظاهرات السياسية السلمية"، مدافعة عن "حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول للوكالة شريطة عدم الكشف عن اسمه، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن تدعم "حق التجمع وحق التظاهر السلمي"، مضيفا "إننا نتابع الوضع على الأرض".

وجرت تظاهرات محدودة بعد ظهر الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المناطق، فيما تجمع آلاف من أنصاره في شرق القاهرة في تحرك مضاد.

وكانت تظاهرات محدودة ومفاجئة ونادرة خرجت الجمعة الماضي في القاهرة ومدن أخرى، طالبت برحيل السيسي، هي الأولى من نوعها منذ قرابة أربع سنوات.

واعتقلت قوات الأمن المصرية أكثر من ألفي شخص منذ اندلاع التظاهرات بينهم أكاديميون وناشطون، وفقا لمنظمات حقوقية.