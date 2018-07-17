مسؤول أميركي يقلل من أهمية دعوى إيران في محكمة العدل

قلل مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء من أهمية الدعوى التي رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز: "على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة فإن دعوى إيران ليس لها أساس وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية".

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت الثلاثاء أن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة تقول فيها إن القرار الذي اتخذته واشنطن في آيار/مايو الماضي بفرض عقوبات عليها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي يعد خرقا لمعاهدة صداقة مبرمة بين البلدين عام 1955.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات في القضية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.