مسؤول أميركي يكشف عن مصدر الهجوم على أرامكو السعودية

نقلت شبكة أيه بي سي نيوز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم تكشف عن اسمه، قوله إن إيران أطلقت السبت حوالي عشر صواريخ كروز وأكثر من عشرين طائرة مسيرة من أراضيها في الهجوم على المنشأتين النفطيتين التابعتين لأرامكو السعودية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها "مستعدة" لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.

وهاجمت طائرات مسيرة أعلن الحوثيون تبعيتها لهم، أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسيا تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.