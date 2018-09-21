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مسؤول إسرائيلي: أثبتنا لروسيا مسؤولية سورية عن إسقاط طائرتها

طائرة روسية من طراز IL-20M

قال مسؤول عسكري إسرائيلي الجمعة إن إسرائيل قدمت لموسكو برهانا على أنها غير مسؤولة عن إسقاط طائرة روسية في سورية.

وأضاف المسؤول العسكري: "أثبتنا كيف أن النيران السورية الهوجاء المضادة للطائرات كانت السبب المباشر في إصابة الطائرة الروسية".

وقال المسؤول لمجموعة من الصحفيين شريطة عدم نشر اسمه: "فتحوا النار بشكل أهوج وغير مسؤول ويفتقر للاحترافية بعد وقت طويل من اختفاء طائراتنا من المكان".

وكانت إسرائيل أعلنت الخميس أنها لن توقف ضرباتها في سورية، لكنها ستبذل مزيدا من الجهد "لعدم الاشتباك" مع القوات الروسية، وذلك بعد أن اتهمتها موسكو بارتكاب "أفعال غير مسؤولة وغير ودية" أدت إلى إسقاط طائرة روسية عن طريق الخطأ بنيران سورية أطلقت من الأرض.

موسكو تطالب إسرائيل بتوضيحات حول إسقاط طائرتها
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موسكو تطالب إسرائيل بتوضيحات حول إسقاط طائرتها

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