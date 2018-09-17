مسؤول إماراتي: عملية عسكرية واسعة في الحديدة

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين بدء عملية "نوعية واسعة النطاق" لاستعادة مدينة الحديدة التي تسيطر عليها قوات الحوثيين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن العميد علي الطنيجي قوله إن "العملية انطلقت من عدة محاور بمشاركة قوات يمنية".

وأضاف الطنيجي إن العملية "أسفرت عن السيطرة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 وتعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16 مع قطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابطة بين صنعاء والحديدة".

وكانت القوات الحكومية اليمينة أطلقت في حزيران/يونيو الماضي حملة عسكرية على الساحل الغربي بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين والذي يعتبره التحالف العسكري بقيادة السعودية ممرا لتهريب الأسلحة.