مسؤول إيراني: هاتف روحاني كان مراقبا

قال مسؤول إيراني الاثنين إن الهاتف المحمول للرئيس حسن روحاني كان مراقبا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول من يقف خلف التنصت أو ما هي المعلومات التي ربما يكونون قد حصلوا عليها.

ونقلت وكالة اسنا الإيرانية شبه الرسمية عن الجنرال غلام رضا جلالي، رئيس الوحدة المخولة بمكافحة التخريب في الجيش، قوله إنه تبين أن هاتف روحاني كان مراقبا "مؤخرا".

وأوضح جلالي أنه سيتم استبدال هاتف روحاني ليحل محله هاتف أكثر أمنا. ولم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وتحركت إيران لتعزيز قدراتها الإلكترونية في 2011 بعد أن دمر فيروس الكمبيوتر "ستكسنت" الآلاف من أجهزة الطرد المركزي ضمن برنامجها النووي المثير للجدل.