مسؤول إيراني يلمح إلى احتمالية إغلاق شركات طيران

أعلن مسؤول بوزارة الطرق والنقل الإيرانية احتمالية غلق شركات الطيران بسبب عدم تمكن البنك المركزي من صرف عملات أجنبية لصالح شركات الطيران.

وقال مهرداد تقیي زاده مساعد وزير الطرق الأحد إن على شركات الطيران توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية اللازمة لتأمين نفقاتها وإلا ستعلق نشاطاتها، بحسب موقع "راديو فردا".

وكان البنك المركزي قد توقف الشهر الماضي عن إمداد شركات الطيران بالعملة الأجنبية وفقا للأسعار الحكومية.

وأدى هذ القرار إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران إلى نحو ثلاثة أضعاف بل وإلغاء بعض الرحلات، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية قدرة إيران على شراء الدولار، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كصناعة الصلب والسيارات.