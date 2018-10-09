مسؤول: ارتفاع مبيعات الأسلحة الأميركية

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز الثلاثاء إن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية للحكومات الأجنبية زادت بنسبة 33 في المئة هذا العام (حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي، نهاية السنة المالية) لتصل إلى 55.6 مليار دولار.

وأفاد المسؤول الذي لم ينشر اسمه بأن هذا المبلغ يمثل خطابات اتفاقات بيع أسلحة أميركية موقعة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وتم تنفيذ العديد من صفقات بيع أنظمة دفاع صاروخي العام الماضي، بما في ذلك بيع أنظمة باترويت لبولندا ورومانيا.

وتعود الزيادة في المبيعات الأجنبية جزئيا إلى سياسة الرئيس ترامب الهادفة لتشجيع شراء المنتجات الأميركية، والتي أدت إلى تخفيف القيود المفروضة على المبيعات، حسب رويترز.