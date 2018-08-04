مسؤول: انخفاض المساحة المزروعة بالعراق إلى النصف

قال مهدي القيسي وكيل وزير الزراعة العراقي إن المساحات المزروعة في البلاد انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي إثر موجة جفاف وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات.

وأوضح القيسي أنه "إذا أردنا مقارنة المساحات المزروعة هذا العام مع العام الماضي يصل حجم الضرر إلى خمسين بالمئة"، حسب تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الوزارة أعلنت حظر زراعة الأرز والذرة وبعض المحاصيل الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من المياه بسبب الجفاف الشديد العام الحالي.

وأضاف القيسي أن "الخطة المائية استثنت بعض الخضار بسبب عدم وجود مياه كافية لتغطية الخطة الصيفية".

وبحسب السلطات، فإن الخسائر التي سيتكبدها العاملون في زراعة الأرز تبلغ نحو 39.3 مليون دولار أميركي هذا العام.

ويعاني العراق الذي يطلق عليه "بلاد النهرين" نسبة إلى دجلة والفرات من شح إثر انخفاض منسوب المياه بشكل كبير.

وبعيدا عن قلة الأمطار، يبقى السبب الرئيسي للجفاف تحويل وقطع الأنهر التي تصب في دجلة والفرات من قبل تركيا وإيران، حسب خبراء.

كما باشرت تركيا مؤخرا تشغيل سد إليسو على نهر دجلة ما يشكل ضربة للزراعة في العراق ستظهر تداعياتها في مختلف نواحي الحياة.