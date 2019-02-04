مسؤول تركي: نتواصل مع نظام الأسد ولكن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الاثنين إن نظام بشار الأسد فقد شرعيته ولا مستقبل له.

وفي مؤتمر صحفي في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع للحكومة، قال قولن: "في إطار أمن تركيا، يمكن لأفراد جهاز الاستخبارات التركي أن تتواصل بين الحين والآخر مع مختلف الأطراف بمن فيهم عناصر النظام سواء في دمشق أو الحسكة أو القامشلي". وشدد على أن ذلك "لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد بشكل مباشر".

وأضاف "نظام الأسد فقد شرعتيه بالنسبة لنا ولا مستقبل له".

وكان الرئيس التركي قد أعلن الأحد وجود اتصال بين أجهزة الاستخبارات التركية ونظيرتها السورية.