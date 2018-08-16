مسؤول تركي: 30 ألف شخص سيموتون لو ضرب زلزال قوي إسطنبول

حذرت وكالة إدارة الطوارئ في تركيا من أن ما يصل إلى 30 ألف شخص يمكن أن يلقوا حتفهم في إسطنبول إذا ضرب زلزال قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر المنطقة.

تصريح رئيس إدارة الطوارئ والكوارث مراد نورلو جاء قبيل ذكرى 17 آب/أغسطس 1999 حين ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة تركيا وقتل أكثر من 17 ألف شخص.

وقال نورلو متحدثا في ورشة الاستعدادية للكوارث التي نظمتها بلدية إسطنبول إن ما يقدر بـ50 ألف شخص يمكن أن يصابوا بشكل خطير وأن ينهار 40 ألف مبنى. ويمكن أن يشرد نحو 2.4 مليون شخص.

وقالت "سي إن إن" التي نقلت تصريحات المسؤول التركي إن أجهزة محلية وبلدية بدأت في اتخاذ استعدادات لمثل هذه الكارثة، وتضمن هذا تحديد نقاط تجمع وإقامة ملاجئ مؤقتة.