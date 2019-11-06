مسؤول سعودي: الرياض تجري محادثات مع الحوثيين في اليمن

أعلن مسؤول سعودي الأربعاء أن بلاده تجري محادثات مع المتمردين الحوثيين في اليمن، في مسعى لإنهاء الحرب هناك، في أول تأكيد رسمي للحوار بين الجانبين.

وقال مسؤول سعودي كبير للصحفيين "نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

وكشفت وكالة رويترز في تقرير نشرته الشهر الماضي أن السعودية بصدد دراسة اقتراح للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن لوقف إطلاق النار.

وقالت إن ذلك من شأنه "تعزيز جهود الأمم المتحدة"، خصوصا إذا تم التوصل لاتفاق لإنهاء حرب مدمرة تؤثر على سمعة الرياض.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل أكثر من أربع سنوات.

وتسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، وبينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.