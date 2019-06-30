السودان.. قتلى في 'مليونية 30 يونيو'

نقلت وكالة السودان للأنباء عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 181 آخرون في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأحد.

وكانت قد أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" مقتل خمسة متظاهرين على الأقل في مسيرات حاشدة في السودان للمطالبة بنقل السلطة من العسكر إلى المدنيين.

وأكدت اللجنة على حسابها في تويتر الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص في أم درمان وخامس "أصيب برصاصة في الصدر" في مدينة عطبرة بوسط البلاد.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو قد قال الأحد إن قناصة أطلقوا النار على 5 مدنيين و 3 من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية، فيما تستمر التظاهرات المطالبة بحكم مدني.

وأضاف "هناك قناصون يطلقون النار على الناس، وأصابوا 3 من عناصر الدعم السريع وربما 5 أو 6 مواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك مندسون يريدون تغيير التقدم الحاصل".

ولم يذكر دقلو ما إذا كان هناك قتلى، ولم يتسن على الفور تأكيد تصريحاته من مصدر مستقل.

وخرج عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء السودان احتجاجا على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

ويعد هذا التحرك الأكبر منذ فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، حيث قتل عشرات وأصيب المئات عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 أبريل وضربوهم.