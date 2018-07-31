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مسؤول: شبكة عراقية استهدفت القطاع المصرفي اللبناني

مصرف في لبنان، أرشيف

قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن عملية مشتركة مع السلطات العراقية أسفرت عن اكتشاف شبكة مقرها العراق استهدفت القطاع المصرفي اللبناني وحاولت ابتزاز مصارف لبنانية.

وكانت المخابرات العراقية أعلنت عن اكتشاف الشبكة والقبض على عدد من أعضائها بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن العام في لبنان.

وأضاف اللواء عباس إبراهيم أن الشبكة نشرت أخبارا زائفة بهدف ابتزاز مصارف لبنانية خاصة "بنك عودة".

وتابع "نريد أن نعرف من يقف وراء هذه العصابة... الموضوع يمكن يجاوز المليار دولار... أكيد في استهداف للقطاع المصرفي بلبنان".

وأولئك الذين ألقي القبض عليهم عراقيون، حسب المسؤول اللبناني.

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