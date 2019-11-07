مسؤول عراقي: أوامر لقوات الأمن باعتقال "المخربين" وإحالتهم للقضاء

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف صدور أوامر للقوات الأمنية "بتطبيق القانون فورا واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم للقضاء"، بحسب تصريحات له الخميس.

وكان خلف قد حذر في مؤتمر صحفي الأربعاء من أن إغلاق ميناء أم قصر في البصرة المستمر منذ حوالي أسبوع يضر البلاد مضيفا أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة.

وقال إن هذا الأمر يسبب ضررا بالغا للدولة وإن خسائر العراق تجاوزت 6 مليارات دولار حتى الآن.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.

واتهمت الحكومة العراقية وميليشيات تابعة لإيران باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، من خلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.