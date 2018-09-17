مسؤول عراقي: لهذه الأسباب سنشارك في الدورة الرباعية بالسعودية

عدل الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موقفه، وقرر المشاركة في الدورة الرباعية التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل بمشاركة البرازيل والأرجنتين، حسب ما ذكر نائب الاتحاد شرار حيدر لوكالة فرانس برس.

وأوضح المسؤول العراقي أن العودة عن الاعتذار أتت لعدة أسباب بينها فرصة لقاء منتخبات بمستوى الأرجنتين والبرازيل، بالإضافة إلى المردود المالي الكبير الذي يصل إلى مليون دولار أميركي.

وكان العراق قد اعتذر بداية عن المشاركة انطلاقا من التزام "أخلاقي" و"أدبي" مع منتخبي لبنان وسلطنة عمان، لارتباطه السابق بخوض مباراتين وديتين معهما في الفترة نفسها للدورة الودية، بحسب ما أفاد به رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ قد أكد اليوم أيضا عبر حسابه على تويتر، أن العراق سيكون المنتخب الرابع المشارك في الدورة التي تقام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأشار الاتحاد العراقي الى أنه اعتذر من نظيريه اللبناني والعماني عن خوض مباراتين وديتين ضدهما، كانتا مقررتين في الفترة نفسها للدورة.