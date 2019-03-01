مسؤول: عودة أطفال أيزيديين إلى سنجار

أعلنت السلطات المحلية في قضاء سنجار شمال العراق أن 21 أيزيديا معظمهم من الأطفال عادوا إلى العراق قادمين من سوريا.

وقال قائمقام سنجار فهد الحامد لـ"راديو سوا" إن "هؤلاء كانوا أسرى لدى تنظيم داعش لأكثر من ثلاث سنوات، وتم تحريرهم وتسليمهم للسلطات العراقية بناء على اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف أن "الأشخاص الذين وصلوا الجمعة يمثلون الدفعة الأولى وهناك سبع عائلات أيزيدية تم تأجيل قدومها إلى العراق لأسباب تتعلق بسوء الحالة الصحية لبعض أفرادها".

المسؤول المحلي أشار إلى أن وفدا من قضاء سنجار توجه إلى بلدة الباغوز السورية للتعرف على حقيقة الأنباء التي تحدثت عن قيام تنظيم داعش بقطع رؤوس 50 امرأة أيزيدية.

وخطف تنظيم داعش، إبان سيطرته على مناطق واسعة من العراق في 2014، آلاف النساء والشابات الأيزيديات من بلدة سنجار وعاملهن كسبايا، حيث تعرضن للاغتصاب والعبودية والاحتجاز والبيع والمعاملة غير الإنسانية.

وبحسب أرقام وزارة الأوقاف في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، لا يزال نحو نصف الأيزيديين الذين خطفهم تنظيم داعش بيد التنظيم المتطرف أو في عداد المفقودين.