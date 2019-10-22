مسؤول أميركي: "قسد" تؤكد استمرارها في التعاون ضد داعش

ميشال غندور - واشنطن

قال مسؤول في الإدارة الأميركية لقناة الحرة، الثلاثاء، إن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجنرال مظلوم عبدي أكد في رسالة بعثها إلى مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أنه سيواصل تعاونه مع الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وتضمنت الرسالة تأكيدا من "قسد" على تنفيذ الجانب المتعلق بها لوقف المواجهات العسكرية مع تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها شمالي سوريا.

وأكد المسؤول الأميركي على أن أي عملية عسكرية قد تشنها تركيا بعد انتهاء مهلة الـ120 ساعة "ستؤكد لنا أن الأتراك خرقوا الاتفاق الموقع معنا"، مضيفا أنه وفي حال حدوث ذلك "لن نرفع العقوبات وسنفرض عقوبات إضافية".

وأضاف المسؤول "ندرس خيارات لإبقاء قوات أميركية في شمال شرقي سوريا ومن ضمنها منطقة آبار النفط"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تنتظر نتائج اللقاء بين بوتين وأردوغان لمعرفة التوجهات التركية في المرحلة المقبلة، وذكر أن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من "التوصل لاتفاق يقوض الأمن الذي حققناه في شمال شرق سوريا" في هذا الاجتماع.

وشنّت تركيا مع فصائل سورية موالية لها منذ التاسع من الشهر الحالي هجوما ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، بدأ بعد يومين من سحب واشنطن لقواتها من مناطق حدودية. وتمكنت من التقدم سريعا والسيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً يمتد من تل أبيض (الرقة) وصولا إلى رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الأكراد الأحد.

ونصّ اتفاق توصّل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة الخميس على "تعليق" تركيا للعمليات القتالية في شمال شرق سوريا خلال 120 ساعة، تنتهي ليلاً على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن "عملية (وقف إطلاق النار) تنتهي اليوم عند الساعة 22,00 (19,00 ت غ). وإذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بعزم أكبر".

وتريد تركيا، التي تخشى حكما ذاتيا كرديا قرب حدودها يثير نزعة انفصالية لديها، إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كلم، أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية، لتعيد إليها قسماً كبيراً من 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وفي مرحلة أولى، ستقتصر هذه المنطقة على طول 120 كيلومترا.