مسؤول في البنتاغون للحرة: تلقينا أوامر بالانسحاب الكامل من سوريا 

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأميركية الاثنين، في تصريح للحرة، إن البنتاغون تلقى "أوامر من الإدارة الأميركية بالانسحاب الكامل من سوريا وفقا لجدول زمني قصير".

وأكد مسؤول في البنتاغون أيضا للحرة على أن القوات الأميركية بدأت بإخلاء مواقعها وسحب آلياتها من شمال شرقي سوريا.

هذا وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد تراب على تويتر، صباح الإثنين، سحب الجنود الأميركيين من سوريا، منتقدا الأوروبيين لرفضهم تسلم الأسرى من مقاتلي داعش أو محاكمتهم فوق أراضيهم.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات على تويتر، إن الوقت حان للولايات المتحدة الأميركية للخروج من سوريا، التي كان من المفترض أن تكون مهمة للقوات الأميركية فيها لمدة "30 يوما" فقط يوم حل بها منذ سنوات، لكنه وجد نفسه ضمن معركة بدون هدف، وقال: "تعمقنا أكثر وأكثر في المعركة دون هدف أمامنا".

وأشار ترامب إلى عودة الجنود الأميركيين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقاتل "حين يكون ذلك في مصلحتها، وأنها ستقاتل من أجل الفوز فقط".

من جهته، دعا السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري المقرب جدا، من الرئيس الأميركي الاثنين دونالد ترامب إلى "العودة عن قراره" سحب القوات الأميركية من شمال سوريا معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال السناتور الجمهوري في تغريدة: "إذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد "فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".