أين عمر البشير؟ ضابط سوداني يكشف

يقول أهالي قتلى وجرحى تظاهرات السودان إن فرحتهم بإسقاط نظام عمر البشير ناقصة، فهم يشككون في إمكانية وضع البشير في السجن، لأن السلطات "لا تفصح" عن المعلومات بشأنه.
هؤلاء هم أهالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وضحايا حركات احتجاجية أخرى خرجت قبل سنوات ضد نظام البشير.
يعتبر الأهالي أن المجلس العسكري يتكتم على أي معلومة تتعلق بالبشير، رغم أن مسؤولين في المجلس أكدوا أنه يقبع في سجن كوبر، فيما يخضع آخرون من قيادات النظام رهن الإقامة الجبرية.
يطالب الأهالي بمحاكمات علنية لرموز النظام، ومحاسبتهم على ما اعتبروه "جرائم" ارتكبت بحق أبنائهم أثناء الاحتجاجات.
أفراد من أسر ضحايا العنف الذي استخدمه البشير بحق المحتجين يعتصمون أمام سجن كوبر بشكل شبه يومي، أملا في التأكد من أن البشير سيحاكم.
مسؤولون في سجن كوبر خرجوا للمعتصمين وتحدثوا معهم، مؤكدين أن البشير في السجن.
أحد الضباط "أقسم" للأهالي أن البشير في السجن، وظهر الضابط في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
قائد المجلس العسكري عبد الفتاح برهان كان قد أكد في تصريحات صحفية إحالة الرئيس السابق عمر البشير إلى سجن كوبر، إثر العثور على ملايين الدولارات في مقر إقامته بالقصر الجمهوري.
وقد شهد عهد البشير الذي امتد لـ 30 عاما، احتجاجات شعبية عديدة آخرها "ثورة ديسمبر" التي أطاحت به في 11 نيسان/ أبريل.
وتقول منظمات حقوقية إن عدد ضحايا هذه الاحتجاجات يتجاوز 70 قتيلا. وفي احتجاجات آب/ سبتمبر 2013، قدر عدد الضحايا بنحو 200 قتيل.
لكن الإرث الأكبر الذي يلاحق البشير هو "جرائم الحرب" في دار فور الذي تلاحقه عليها محكمة الجنايات الدولية. حيث تقول تقارير الأمم المتحدة إن عدد ضحاياها وصل إلى نحو 300 ألف قتيل.
تبقى جرائم دارفور التي لوحق بسببها البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية شاهدة على العصر بعد أن بلغ عدد ضحاياها 300 ألف قتيل وفقا للأمم المتحدة، علما بأن البشير هو أول رئيس في التاريخ الحديث يلاحق من قبل العدالة الدولية واستمر في ممارسة مهامه رئيسا حتى أسقطه الشعب.