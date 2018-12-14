مسؤول كردي: تهديدات تركيا إعلان حرب

وصف مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم، تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل شمالي سوريا بأنها بمثابة إعلان حرب على الوجود الكردي هناك.

وأضاف مسلم خلال مداخلة مع قناة "الحرة" الجمعة أن أردوغان "يهدد باحتلال شمالي سوريا مثلما فعل في عفرين"، لأنه يرى أن الشعب الكردي "يجب ألا يكون موجودا".

واتهم المسؤول الكردي تركيا بأنها "منعت الكرد من الانضمام إلى جميع مساعي الحل السياسي في جنيف وسوتشي وأستانة وغيرها بهدف ألا ينال الكرد أي حقوق ديمقراطية داخل سوريا".

وتابع أن "أردوغان حرص على تعطيل أي حل سياسي في سوريا منذ سبع سنوات" وقال إن الرئيس التركي "يتألم عند توجيه أي ضربة موجعة للمتطرفين شمال سوريا".

ونفى مسلم اتهام بعض الفصائل الكردية بارتكاب انتهاكات ضد بعض المكونات في المنطقة كالتهجير القسري، وقال إن "شمالي سوريا هي البؤرة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة" بسبب تنوع وتعايش مكوناتها.