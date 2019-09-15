مسؤول لبناني يحذر من "كارثة" إذا قرر حزب الله مواجهة أميركا اقتصاديا

حذر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان من أنه إذا قرر حزب الله مواجهة أميركا اقتصاديا، وبدأ التضييق على مصارف لبنان فالوضع سيكون حينها "كارثيا".

وقال إن تداعيات العقوبات الأميركية ستكون "عالية جدا" على لبنان.

واعتبر أبو سليمان أن لبنان يمر في أزمة مالية واقتصادية صعبة جدا، إلا أن الإجراءات التي تتخذ "ضعيفة" ولا يمكن الوصول من خلالها الى نتيجة.

وأشار إلى أن "لا جدية" في التعاطي مع الأزمة، وبالتالي "لا يمكن أن نطلب من الناس التضحية في وقت أن الثقة بالدولة مفقودة".

وأكد أبو سليمان في حديث صحفي أن وزراء القوات اللبنانية يتجهون لمعارضة تعيينات المجلس الأعلى للخصخصة التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر قد أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على حلفاء حزب الله في لبنان، وذلك بعد نحو أسبوعين من فرضها عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني.

وقال شنكر في مقابلة مع محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونل" التلفزيونية اللبنانية، "في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم".

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في عام 1997. ويقاتل الحزب في سوريا إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.

وفي 29 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت المصرف في لائحة العقوبات، لاعتباره مؤسسة مالية أساسية لحزب الله الذي يحارب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.