مسؤول ليبي يعلن القبض على هشام عشماوي

قالت وسائل إعلام ليبية مصرية الاثنين إن قوات "الجيش الوطني الليبي" ألقت القبض على مخطط عدد من الهجمات المسلحة على قوات الأمن المصرية والضابط السابق بالجيش المصري هشام عشماوي.

ونقلت صحيفة الوسط الليبية عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قوله إن عشماوي ألقي القبض عليه في وقت مبكر من صباح الاثنين خلال عملية أمنية نفذت بمدينة درنة في شرق البلاد.

ويتزعم عشماوي جماعة مسلحة تعرف باسم "أنصار الإسلام" وهو من خريجي الكلية الحربية المصرية وخدم بوحدة الصاعقة التابعة للقوات الخاصة بالجيش.

وكانت الجماعة أعلنت في 2017 مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه 16 من رجال الشرطة في منطقة الواحات بالصحراء الغربية.