مسؤول مصري: إعلان فشل مفاوضات سد النهضة كان ناجحا.. وعاصفة تعليقات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين ضياء رشوان قال فيها إن "إعلان مصر فشل المفاوضات بشكل واضح وصريح بشأن سد النهضة الإثيوبي كان ناجحا ومثالا لكيفية إدارة الأزمة".

وأضاف رشوان خلال كلمة له بمؤتمر خصص لمناقشة تطورات بناء السد والمفاوضات التي تدور حوله إنه "لم يكن هناك خجل في هذا الإعلان لقطع الباب على أى اجتهادات".



حساب لمغردة تدعى إيمان كتبت ساخرة أن رشوان أعلن "المهمة فشلت بنجاح".



أما محمد فيرى أن ما قيل "إبداع ليس له مثيل":

تعليقات أخرى ساخرة:

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ"طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في 2011 بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 6450 ميغاوات.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن لم يتم التوصل،حتى الآن إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزان السد.

ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.