مسؤول: نسعى لرواية سعودية موثوقة حول خاشقجي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرواية السعودية عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي "ترقى إلى مستوى المصداقية".

وذكر المسؤول أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيؤكد على الحاجة للمحاسبة والمصداقية في التحقيق وذلك خلال جولة له بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الرياض.

وأوضح المسؤول في إفادة للصحافيين عن جولة بومبيو "الوزير يواصل باستمرار اتصالاته بالسعوديين ... للدفع من أجل المحاسبة والمصداقية ووجود رواية سعودية موثوقة لما حدث".

وأضاف: "لا أعتقد من وجهة نظرنا أن الرواية التي يقدمها السعوديون أو العملية القضائية ترقى إلى مستوى المصداقية وتحقيق المساءلة".

وقال المسؤول إن بومبيو يريد أن يحدد السعوديون مرتكبي الحادث ومدبريه وتطبيق العقوبات الملائمة.

وكان خاشقجي يقيم بالولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست وأصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتل الصحافي البارز في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وربط مسؤولون أتراك كبار قتله بأعلى المستويات في القيادة السعودية، في إشارة لولي عهد المملكة. ونفى مسؤولون سعوديون أن يكون ولي العهد قد أمر بقتل خاشقجي.

وعقدت محكمة سعودية الخميس أول جلسة في قضية خاشقجي التي طالب فيها النائب العام بإعدام خمسة من بين 11 متهما. ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة المحاكمة بأنها غير كافية.