مساعد وزير الخارجية الأميركي: إيران تهدد أسواق النفط العالمية

اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر الثلاثاء إيران بالمسؤولية عن مهاجمة منشآت النفط السعودية وتهديد أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن "التحالف البحري يسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج".

وقال شنكر إن "إيران تواصل دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة".

وأضاف شنكر أن "روسيا والصين تلعبان على الخلافات بين الدول بينما الولايات المتحدة تعتمد على المقاربات لحل مشاكل المنطقة".

وهاجم شنكر الصين مؤكدا أنها تزج بمسلميها في المعتقلات، وأن "حملة الصين ضد أقلية الإيغور تتجاوز الاعتقال"، وأشار إلى أن دولا عربية وقعت على عريضة تمدح فيها الممارسات الصينية داعيا إياها إلى سحب توقيعها.

ولفت شنكر إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 2.5 مليار دولار لمساعدة الحرب على داعش، كما قدمت مساعدات بقيمة مائة مليون دولار لمشاريع جديدة في العراق مضيفا أن واشنطن تساعد على عودة النازحين إلى بلادهم".