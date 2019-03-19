قالت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء إنها تريد تمديد تجميد صادرات الأسلحة إلى السعودية الذي فُرض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتواجه ألمانيا ضغوطا من شركاء الدفاع الأوروبيين، وخصوصا بريطانيا وفرنسا، من أجل رفع الحظر حتى لا تخاطر بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.

وقالت ناليس قبل اجتماع يناقش فيه النواب عن الحزب هذا الأمر "سأتحدث وأقترح على كتلتي البرلمانية تمديد الحظر أو وقف هذا النشاط لستة شهور أخرى".

ويسري وقف صادرات الأسلحة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأثار هذا القرار تساؤلات بشأن طلبيات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات اليورو من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 طائرة مقاتلة يوروفايتر تويفون إلى الرياض.

المصدر: رويترز