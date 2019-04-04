مسببة لسرطان نادر.. فرنسا تمنع حشوات الصدر!

تعتزم السلطات الفرنسية حظر إحدى أكثر حشوات الصدر شعبية لارتباطها بنوع نادر من أنواع السرطان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن رسالة من السلطات الصحية إلى مصنعي حشوات الصدر.

وفي قرار وصف بالتاريخي، قالت لوموند إن الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الدواء والمنتجات الصحية أبلغت مصنعي الحشوات الثلاثاء بخططها لحظر "التصنيع والتوزيع والاستيراد والتصدير والترويج، والاستخدام لحشوات الصدر الخشنة وحشوات البولي يوريثان".

وذكرت الوكالة في الرسالة التي نشرتها لوموند على موقعها الإلكتروني، إن "خطرا نادرا لكنه جدي" مصدره حشوات الصدر.

الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الدواء والمنتجات الصحية، والتي تتابع مستخدمات حشوات الصدر منذ عام 2011، من المقرر أن تعلن قرارها لحظر حشوات الصدر الخميس.

في تشرين الثاني/نوفمبر قالت الوكالة إنها سجلت 53 حالة لسرطان الغدد الليمفاوية، أغلبها بين مستخدمات حشوات الصدر الخشنة، وأوصت باستبدالها بحشوات ناعمة السطح.

ويقدر عدد مستخدمات حشوات الصدر في فرنسا بـ500 ألف، يعتقد أنهن يضعن حشوات خشنة السطوح تلتصق بنسيج الصدر لتفادي انزلاقها من موضعها.