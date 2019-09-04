بمياه المجاري.. عمال بلدية إيرانية ينتقمون لتأخر أجورهم

أطلق عمال بلدية في محافظة خوزستان الإيرانية الأربعاء خراطيم مياه المجاري في محيط مبنى البلدية، انتقاما من الإدارة بسبب تأخير مستحقاتهم المالية.

وكان عمال بلدية "كوت عبدالله" القريبة من مدينة الأحواز عاصمة محافظة خوزستان الإيرانية، قد نظموا احتجاجات متتالية منذ أشهر بسبب تأخير مستحقاتهم المالية، بحسب موقع "راديو زمانه".

وتداول مغردون إيرانيون فيديو، يظهر صهريجا يصب مياه المجاري في محيط مبنى البلدية بينما كانت البوابة مغلقة.

وكان عمال البلدية قد طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية أشهر، بالإضافة إلى اعتراضهم على عدم وجود أمان وظيفي.

يذكر أن بلديات ومصانع تابعة للدولة في إيران، تشهد إضرابات من جانب الموظفين بسبب تأخير مستحقاتهم المالية.

ولا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من تراجع حاد بسبب انتشار الفساد في أورقة النظام الحاكم، والإنفاق الكبير على الميليشيات المسلحة التي تنشط لصالح إيران في دول اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

ويعاني الإيرانيون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث ترتفع نسبة البطالة في صفوفهم.