مستشارة لترامب لا تستبعد تكليف بومبيو بمهام بولتون

لم تستبعد مستشارة الرئيس الأميركي كيليان كونوي أن يكلف الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية مايك بامبيو بمهام مستشار شؤون الأمن القومي مؤكدة أن بومبيو يحظى بثقة كبيرة لدى ترامب.

واضافت كونوي أنه في حال قرر ترامب اتخاذ هذه الخطوة فإنها لن تكون المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون عين في عام 1973 مستشاره لشؤون الامن القومي هينري كيسينجر وزيرا للخارجية حيث أدى دورين في نفس الوقت لمدة عامين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، الثلاثاء، الاستغناء عن خدمات مستشار الامن القومي جون بولتون.

وكشف ترامب الأربعاء أن البيت الأبيض يبحث في الوقت الراهن ملفات خمسة مرشحين لتولي منصب بولتون. وفي حين لم يكشف الرئيس عن هوية أي منهم، تحدثت وسائل إعلام عن بعض الشخصيات المحتملة.