مسؤول رفيع في البيت الأبيض يغادر منصبه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مستشاره الاقتصادي كيفن هاسيت سيترك منصبه "قريبا"، من دون أن يوضح السبب.

وقال ترامب في تغريدة مساء الأحد قبيل بدء جولة أوربية: "كيفن هاسيت، الذي قام بعمل رائع بالنسبة لي وللإدارة، سيغادر قريبا. سيتم تسمية بديله الموهوب جدا بمجرد عودتي إلى الولايات المتحدة".

وأعرب ترامب عن امتنانه لـ هاسيت ووصفه بأنه "صديق حقيقي".

وهاسيت هو الأحدث ضمن سلسلة مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض والإدارة الأميركية يغادرون مناصبهم منذ تولي ترامب منصبه في كانون ثاني/ يناير 2017.

وتأتي مغادرة هاسيت الوشيكة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توترا مع بعض شركائها التجاريين.