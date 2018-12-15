مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في العراق

وقالت مراد أمام مئات من أبناء قريتها في مسقط رأسها في سنجار شمال العراق إنها ستبني بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام، مستشفى في سنجار لعلاج المرضى ولاسيما الأرامل والنساء اللائي تعرضن لاعتداءات جنسية على يد مقاتلي تنظيم داعش.

أعلنت العراقية الأيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد عن نيتها في استخدام قيمة الجائزة في بناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلدتها.

وتسلمت ناديا مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويغي الاثنين الماضي جائزة نوبل للسلام لعام 2018، التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونه سويدية (مليون دولار)، وتقاسماها تكريما لجهودهما من أجل القضاء على العنف الجنسي في زمن الحرب.

وشكرت مراد حكومتي العراق وكردستان العراق على الموافقة على خطتها وقالت إنها ستتصل بمنظمات إنسانية قريبا لبدء بناء المستشفى.

وكانت مراد ضمن نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة أُسرن في شمال غرب العراق في أغسطس آب 2014 واحتجزهن تنظيم داعش في الموصل حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب.

وفرت مراد بعد ثلاثة أشهر ووصلت إلى ألمانيا حيث شنت حملة مكثفة لطلب مساعدة الأيزيديين.