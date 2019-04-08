مستقبل السودان.. ما دور الجيش؟

في خطوة لافتة، تدخل عناصر من الجيش السوداني لحماية المتظاهرين المعتصمين منذ السبت أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وتمكن آلاف المحتجين من الوصول إلى القيادة العامة لأول مرة، منذ اندلاع الحراك الجماهيري في 19 كانون أول/ ديسمبر.
وقد حاولت قوات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، لكن الجيش حال دون ذلك.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاثنين ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الاعتصام، إلى ثمانية بينهم عنصر في الجيش.
هل انقسم الجيش؟
مجلس الدفاع الوطني في السودان اجتمع بالرئيس عمر البشير ليل السبت/الأحد، لبحث أزمة المعتصمين.
ورغم أن الاجتماع خرج بعدة قرارات من بينها فرض حظر التجوال وفض الاعتصام بالقوة، إلا أن الاعتصام لا يزال متواصلا ودخل يومه الثالث وشهد مقتل سبعة من المحتجين، وما هو أثار تساؤلات حول إمكانية تبدل مواقف الجيش حيال الاحتجاجات الحالية وحول دوره في مستقبل المشهد في السودان.
تجمع المهنيين السودانيين يرى أن نظام البشير حاول تسييس الجيش على مدار 30 عاما "لكن الجيش ما زال حافلا بالكثير من الشرفاء والوطنيين. وهذا ما يتجسد الآن في القيادة العامة، مع المعتصمين"، حسب ما تقول المتحدثة باسم التجمع حاجة فضل كرنديس لموقع الحرة.
وتضيف كرنديس: "لقد انتصر الجيش للشعب في أكتوبر 64 وأبريل 85، وتوجُهُنا إلى القيادة العامة في السادس من أبريل، لم يكن اعتباطا".
ويصادف السادس من أبريل الذكرى الـ34 لانتفاضة عام 1985 التي أطاحت بالرئيس جعفر النميري.
وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف قال في بيان إن البعض يحاول استغلال الأحداث لإحداث شرخ في القوات المسلحة، مؤكدا خلال لقائه بقادة عسكريين "جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن وسلامة المواطنين".
"عمليا الجيش انحاز"
القيادي في تجمع المهنيين محمد الأسباطي يرى أن "ملايين" المعتصمين الذين احتشدوا أمام القيادة العامة "أرسلوا رسالة واضحة التقطتها القيادات الصغيرة والوسطى في الجيش، تجسدت في الحماية التي وفرتها (هذه القيادات) عندما حاولت مليشيات البشير فض المعتصمين".
وأضاف الأسباطي: "عمليا الجيش انحاز إلى الشعب، لكنا الآن في انتظار إعلان رسمي بهذا الانحياز والبدء في ترتيبات للانتقال الديموقراطي" في السودان.
"لا انقسام"
الخبير العسكري المقرب من الحكومة السودانية يونس محمود نفى بشدة أن يكون هناك انقسام داخل الجيش السوداني.
وقال محمود لموقع الحرة إن الجيش "عمد إلى عدم استخدام العنف ضد المعتصمين، بعد نجاحه بسلاسة في فض الاعتصام من أمام بوابة الرئيسية للقيادة، وباعتباره حاميا للشعب ولحقه في التظاهر السلمي".
وأشار إلى أن عناصر الجيش "الذين يثبت خروجهم عن الانضباط سيحاسبون".
"الكرة في ملعب الجيش"
المحلل السياسي حامد التجاني يرى أن الإرادة السياسية السودانية متوحدة نحو التغيير، مضيفا أن القاعدة العريضة من المؤسسة العسكرية مع هذا التغيير".
ويضيف المحلل السوداني لموقع الحرة أن "الكرة الآن في ملعب المؤسسة العسكرية... واعتقد أن الأمر يتجه إلى التغيير. ذهاب البشير أصبح مسألة وقت، والجيش حينها سيكون ضامنا لهذا التغيير".
مجلس اتصال
قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم تجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة، أشادت بـ "الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذي قاموا بحماية الثوار وحقهم في حرية التعبير".
وأعلنت في بيان الاثنين تكوين "مجلس يتولى مهام الاتصال مع القوات المسلحة من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبيا".
ودعت المعارضة السودانية إلى التنسيق مع الجيش لتسيير شؤون البلاد والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي.
مسؤولية تاريخية
ويرى مراقبون أن الجيش أمام "مسؤولية تاريخية" لتجنيب البلاد فوضى شاملة بإقناع البشير بالرحيل.
ويشهد السودان حركة احتجاجية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، بسبب الغلاء لكن سرعان ما تصاعدت إلى مسيرات تطالب بتنحي البشير.
ومنذ اندلاع التظاهرات، يشن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات النافذ وشرطة مكافحة الشغب حملة أمنية على المتظاهرين، إلا أن الجيش لم يتدخل قبل حادثة فض الاعتصام.
ويقول مسؤولون إن 32 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات حتى الآن، بينما تقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد القتلى بـ51 بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.